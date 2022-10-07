Разработан метод диагностики болезни Альцгеймера по анализу крови

Исследователи из Университета Хоккайдо и компании Toppan разработали метод диагностики болезни Альцгеймера, по биомаркерам в образцах крови. Работа опубликована в журнале Alzheimer's Research & Therapy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Болезнь Альцгеймера - нейродегенеративное заболевание, характеризующееся постепенной деградацией нейронов и синапсов в головном мозге, которую в настоящее время нельзя обратить вспять или остановить. Одной из основных возможных причин ее возникновения является накопление амилоидных белков, которые образуют бляшки, слипаясь.

Ученые обнаружили, что определить рост уровня амилоидных белков можно по уровню транспортирующих их структур - экзосом. Авторы разработали специальный биосенсор, который способен обнаружить экзосомы в образце крови объемом всего 100 мкл. При тестировании на мышах с моделью болезни Альцгеймера выяснилось, что концентрация экзосом увеличивалась с увеличением возраста мышей. Это наблюдение согласуется с другими исследованиями бета-амилоидов.

Разработка поможет диагностировать болезнь Альцгеймера, которую сегодня можно достоверно подтвердить только после смерти человека при вскрытии мозга. Неинвазивный и дешевый тест позволит привлекать в исследования гораздо больше людей, что ускорит изучение болезни и поиск лекарства.