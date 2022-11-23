Озвучена вторая по распространенности причина смерти в мире

Международная исследовательская группа озвучила второе место причин смерти в мире. Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как известно, самой частой причиной гибели являются ишемические болезни сердца, которые включают в себя сердечные приступы. Теперь ученые вычислили и вторую по распространенности причину - различные бактериальные инфекции.

Каждая восьмая смерть (7,7 миллиона, 13,6 процента) в 2019 году была вызвана патогенными микроорганизмами. Половина этих случаев произошла из-за заражения золотистым стафилококком, кишечной палочкой, пневмококком Streptococcus pneumoniae, пневмококковой клебсиеллой и синегнойной палочкой.

Особенно выразительным оказались резкие различия между бедными и богатыми регионами. В странах Африки к югу от Сахары на стотысячное население приходилось 230 смертей от бактериальных инфекций. Для сравнения в странах Западной Европы, Северной Америки и Австралазии этот показатель соответствует 52.

Авторы призвали увеличить финансирование, в том числе новых вакцин, а также предостерегать от необоснованного применения антибиотиков. Основной мерой профилактики специалисты назвали мытье рук.