Ученые рассказали, какой орган может повредить коронавирус

Врачи из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне обнаружили у пациентов, переболевших коронавирусом, признаки возможного повреждения печени спустя месяцы после выздоровления. Исследование представлено на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фиброз (замена здоровой ткани рубцовой) может быть признаком повреждения печени. Прогрессирующий фиброз может привести к раку печени и печеночной недостаточности из-за уменьшения объема здоровой ткани.

В ретроспективном исследовании ученые сравнили признаки фиброза печени у пациентов с инфекцией COVID-19 в анамнезе и без нее. Сбор данных проводился с 2019 по 2022 год.

Анализ показал, что у пациентов, перенесших COVID, была статистически значимо более высокая степень фиброза печени, чем у пациентов контрольной группы. Исследователи учли возраст, пол и период сбора данных (до пандемии или после).

В настоящее авторы выясняют, может ли тяжесть симптомов при COVID предсказать долгосрочное повреждение печени.