Ученые выяснили, что заражение коронавирусом в первые месяцы пандемии защищало от «омикрона»

Ученые из Университета Торонто выяснили, что у тех, кто заразился COVID во время первой волны в 2020 году, вероятность повторного заражения в течение первых шести месяцев деятельности "омикрон" была на 40% ниже, чем у тех, кто не болел коронавирусом. Исследование будет представлено на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям (ECCMID 2023), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные 618 пациентов, переболевших коронавирусом в первую волну пандемии (с марта по сентябрь 2020 года) и 168 человек, не заразившихся в этот период. Средний возраст составил 56-57 лет в обеих группах.

По сравнению со взрослыми, у которых не было COVID-19 во время первой волны, взрослые, переболевшие в первую волну, имели на 40% меньше шансов заразиться в течение первых шести месяцев активности варианта "омикрон" (с декабря 2021 по май 2022 года).

Лица в возрасте 65 лет и старше имели на 66% меньше шансов заразиться вариантом "омикрон", причем риск не зависел от того, болели ли они в первую волну.

Кроме того, вакцинация, как и ожидалось, также обеспечивала существенную защиту в дополнение к естественному иммунитету и снижала риск заражения во время волны "омикрон" на 24-65%.