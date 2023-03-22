Врач предупредил об опасности для здоровья одного вида сока

Об опасности одного вида сока для здоровья в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" предупредил доктор и телеведущий Александр Мясников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач связал с чрезмерным употреблением виноградного сока риск развития диабета. При этом он уточнил, что сам виноград безвреден.

Мясников напомнил, что основные факторы, влияющие на возникновение диабета, - наследственная предрасположенность и неправильное питание.