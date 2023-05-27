Названы неочевидные причины проблем со зрением

Глаза - это самый важный орган человека. Без зрения невозможно ориентироваться в пространстве. Но, к сожалению, многие отодвигают проблемы со зрением на второй план и не замечают, с чего они начались. Со временем это может привести к слепоте.

Например, отказ от солнцезащитных очков повышает риск возникновения таких серьезных заболеваний как катаракта или дегенерация желтого пятна - к такому выводу пришли ученые из Американской академии офтальмологии. Даже кратковременное пребывание на солнце без очков может привести к ожогам глаз.

Другой причиной проблем со зрением часто становится привычка тереть глаза. Она часто приводит к ослаблению роговицы или деформации век.

Недостаток фруктов и овощей в рационе питания тоже становится причиной негатива, в том числе и ухудшения зрения. Многочисленные исследования офтальмологов подчеркивают прямую связь между употреблением витаминов С и Е, а также жирных кислот и хорошим зрением. Кроме того, распространение смартфонов и привычка часто проводить время за компьютером создают дополнительную нагрузку на глаза.