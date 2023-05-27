Гранатовый чай оказался одним из самых полезных - для печени и артрита

Хотя этот чай не самый популярный, он может предложить целый ряд преимуществ для здоровья. Причем напиток способен повлиять на организм в комплексе.

Речь идет о гранатовом чае. Его заваривают либо с измельченными зернами граната, сушеными цветами, либо просто добавляя немного концентрированного гранатового сока в обычную чашку чая. Почему этот простой фруктовый чай оказался одним из самых полезных?

Защищает сердце

Обширные исследования показали, что активные ингредиенты граната способны снижать кровяное давление и снижать общий уровень холестерина. Это полезно для уменьшения риска атеросклероза, сердечных приступов, инсультов и ишемической болезни сердца.

Помогает при раке

Согласно исследованиям, опубликованным ранее, зеленый чай в сочетании с гранатом содержит мощные флавоноиды и антиоксиданты, которые, как известно, нейтрализуют клетки рака предстательной железы, прежде чем они могут распространяться.

Исследование, проведенное учеными из Университета Алабамы в Бирмингеме, также показало, что экстракты граната обладают антипролиферативными и противоопухолевыми свойствами. По словам экспертов, гранатовый чай может быть использован как перспективное химиопрофилактическое или химиотерапевтическое средство при раке кожи, легких, молочной железы, толстой кишки и предстательной железе.

Полезен для печени

Исследовательская статья 2018 года в журнале Oncology Reviews также указывает на то, что наряду с вышеупомянутыми видами рака гранат и чай на его основе также могут помочь снизить риск развития рака печени.

Уменьшает воспаление

Регулярное употребление этого чая связано с сокращением воспалений в организме. Это также может помочь облегчить симптомы распространенных заболеваний - таких как артрит, подагра и хронические головные боли, показывают исследования.