Разработана молекула против неизлечимого рака

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали молекулу, которая может бороться с неизлечимым раком поджелудочной железы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Chemical Biology.

Молекула нацелена на мутацию KRas G12D, которая затрагивает сигнальный белок KRAS, отвечающий за клеточный рост. Эта мутация наблюдается в почти половине случаев рака поджелудочной железы и появляется при некоторых формах рака легких, молочной железы и толстой кишки. В мутированном белке аминокислота глицин заменена на аспартат, и эта небольшая разница представляет проблему для разработки веществ-ингибиторов.

Новая молекула попадает в структурный "карман" белка и, приобретая нужную форму, прочно связывается с аспартатом. Эксперименты продемонстрировали, что препарат замедляет рост опухоли, атакуя клетки с мутацией KRas G12D, но не причиняет вред здоровым клеткам.

В настоящее время ученые оптимизируют молекулу, чтобы она была достаточно прочной и могла бороться с раком в организме человека. Новые методы лечения рака поджелудочной железы могут пройти клинические испытания с участием людей всего за два-три года.