Найден способ улучшить подвижность спустя годы после инсульта

Ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга разработали метод электрической стимуляции спинного мозга, позволяющий улучшить подвижность руки и увеличить силу у людей спустя несколько лет после перенесенного инсульта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine (NM).

В исследовании приняли участие семь человек с выраженной слабостью рук и кистей, сохранившейся после инсульта. Ученые имплантировали тонкие электроды в шейный отдел спинного мозга и в течение четырех недель проводили стимуляцию нервных путей, отвечающих за движения верхних конечностей.

Технология не восстанавливает поврежденные клетки мозга напрямую. Вместо этого электрические импульсы усиливают работу сохранившихся связей между мозгом и спинным мозгом, помогая сигналам эффективнее достигать ослабленных мышц.

Даже при сравнительно небольшом объеме тренировок - менее девяти часов двигательной активности за весь период наблюдения - участники продемонстрировали заметные улучшения. В среднем сила руки увеличилась на 32%. Кроме того, у всех пациентов уменьшилась спастичность - болезненная скованность мышц, которая часто развивается после инсульта и существенно ограничивает подвижность.

По словам авторов работы, особенно важно, что положительный эффект наблюдался у людей с различной степенью нарушений и спустя длительное время после инсульта, когда возможности традиционной реабилитации обычно оказываются ограниченными.

Исследователи отмечают, что стимуляция действует прежде всего как нейропротезная технология: улучшение двигательных функций сохраняется, пока устройство активно. После прекращения стимуляции часть достигнутых результатов постепенно исчезала.

Тем не менее ученые считают полученные данные важным шагом к созданию имплантируемых систем, которые смогут помогать пациентам пользоваться рукой в повседневной жизни. В будущем технология может стать новым методом восстановления двигательных функций для миллионов людей, живущих с последствиями инсульта.