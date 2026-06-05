Невролог рассказал о возможностях восстановления после инсульта

Даже после тяжелого инсульта человек может добиться значительных улучшений благодаря ранней и интенсивной реабилитации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал невролог Орландо Суэйн в интервью The Guardian.

По словам специалиста, ключевую роль в восстановлении после инсульта играет нейропластичность.

Особенно активно этот процесс идет в первые месяцы после заболевания, когда целенаправленная терапия может дать наибольший эффект. При этом восстановительные занятия помогают не только вернуть подвижность, но и улучшить речь, память и другие утраченные функции.

Суэйн отметил, что многие до сих пор считают последствия повреждения мозга необратимыми. Однако современные исследования показывают, что есть возможность существенно повысить качество жизни пациентов даже спустя месяцы после перенесенного заболевания. "Есть надежда, но ее нужно оценивать реалистично. Некоторые люди не восстанавливаются полностью, однако ранняя и интенсивная терапия может привести к изменениям, которые меняют жизнь", - подчеркнул врач.