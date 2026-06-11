Названы три принципиально разных пути развития болезни Альцгеймера

Ученые Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии выяснили: болезнь Альцгеймера не развивается по единому сценарию - среди людей с уже выявленными биомаркерами заболевания четко прослеживаются три принципиально разные траектории когнитивного снижения. Понимание этих траекторий критически важно для проектирования клинических испытаний и ранней терапии. Результаты опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы проанализировали данные двух крупных проспективных исследований с участием 1629 пожилых людей в возрасте от 65 до 85 лет, у которых биохимические маркеры болезни - повышенный уровень тау-белка и амилоида в крови или спинномозговой жидкости - уже присутствовали, но клинических симптомов деменции ещё не было. Наблюдение продолжалось до семи лет с регулярным нейропсихологическим тестированием.

Около 70% участников на протяжении всего периода сохраняли когнитивные функции в норме - несмотря на наличие альцгеймеровских биомаркеров. Вторая группа (около 22%) демонстрировала медленное, но устойчивое снижение памяти и исполнительных функций. Третья - около 8% - резко теряла когнитивные способности уже в первые два года и быстро переходила в стадию клинической деменции.

Ключевым практическим выводом стало то, что ни один из существующих диагностических инструментов - ни когнитивные шкалы, ни МРТ, ни биомаркерные тесты - не позволял надёжно предсказать принадлежность пациента к "быстрой" группе на начальном этапе. Это ставит под сомнение дизайн клинических испытаний новых препаратов: если 70% участников и без лечения остаются стабильными, истинный эффект терапии статистически занижается.

Исследователи призывают разработать новые стратификационные биомаркеры, позволяющие заранее выявлять пациентов с быстрым прогрессированием. Именно они выигрывают от терапии сильнее всего и должны составлять большинство участников испытаний следующего поколения - только так можно объективно оценить реальную эффективность новых лекарств.

Авторы также проверили, влияет ли наличие генетических факторов риска - в частности, аллели APOE4 - на принадлежность к той или иной группе. Оказалось, что у носителей APOE4 вероятность попасть в "быстрый" кластер несколько выше, однако даже этот генотип не позволяет надежно предсказать скорость снижения у конкретного человека.