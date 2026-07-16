Названа главная ошибка при лечении простуды

Отоларинголог Гильберто Писарро заявил, что главную ошибку при лечении простуды многие люди совершают еще на начальных ее этапах, когда только возникает боль в горле. Его слова передает издание Saude em dia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Наиболее распространенной ошибкой Писарро назвал использование леденцов и спреев при начинающемся дискомфорте в горле. Эти средства действительно приносят кратковременное облегчение, но именно из-за него человек откладывает посещение больницы, пояснил он.

Доктор подчеркнул: подобные препараты - это не лечение, а маскировка проблемы. Тем временем воспаление продолжает развиваться. К тому же, по словам специалиста, за этим безобидным на первый взгляд симптомом может стоять серьезная вирусная или бактериальная инфекция, требующая более специфической терапии. Кроме того, существует риск индивидуальной аллергической реакции на компоненты этих средств. При этом обильное питье Писарро одобрил, поскольку теплые напитки хорошо успокаивают раздраженное горло.