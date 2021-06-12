Президент Ильхам Алиев: Внешнеполитический курс Азербайджана преследует цель укрепления сотрудничества со всеми странами мира
Внешнеполитический курс Азербайджана преследует цель укрепления сотрудничества со всеми странами мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенными послами-нерезидентами Республики Гватемала, Ирландии, Республики Албания, Королевства Норвегии, Республики Монтенегро, Эстонской Республики, Федеративной Республики Сомали, Новой Зеландии, Республики Словения и Датского Королевства в нашей стране.
"Азербайджан активно сотрудничает с представленными вами странами в многочисленных международных организациях - в первую очередь, в Организации Объединенных Наций, а также ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Совете Европы, Движении неприсоединения. У нас весьма активные контакты в различных международных форматах, убежден, что это будет продолжаться и дальше, так как между нашими странами нет никаких разногласий. В целом, внешнеполитический курс Азербайджана преследует цель укрепления сотрудничества со всеми странами мира. Считаю, что именно поэтому Азербайджан сегодня председательствует во второй по величине после ООН международной организации - Движении неприсоединения. Мы были избраны председателем Движения неприсоединения единогласным решением 120 стран. Это свидетельствует о высоком международном авторитете Азербайджана, так как избрание единогласным решением 120 стран говорит о многом. После перехода председательства к нам мы заявили, что будем защищать справедливость, международное право и интересы государств-участников. Мы стараемся делать это",- отметил Президент Ильхам Алиев.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре