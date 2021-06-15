https://news.day.az/officialchronicle/1352613.html Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
15 июня Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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