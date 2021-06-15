Президент Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе

15 июня Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в город Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган в Физулинском районе.

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