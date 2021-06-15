https://news.day.az/officialchronicle/1352726.html Президент Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе - ФОТО
15 июня Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в город Шуша.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган в Физулинском районе.
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