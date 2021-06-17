https://news.day.az/officialchronicle/1353458.html В Азербайджане создается Образовательный студенческий кредитный фонд - Указ Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане создается Образовательный студенческий кредитный фонд - Указ Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане создается Образовательный студенческий кредитный фонд.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.
Фонд будет выдавать кредиты на получение образования, правила и механизмы выдачи кредитов поручено проработать Кабинету министров в течение следующего месяца.
С полным указом можно ознамиться по ссылке.
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