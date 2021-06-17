В Азербайджане создается Образовательный студенческий кредитный фонд.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Фонд будет выдавать кредиты на получение образования, правила и механизмы выдачи кредитов поручено проработать Кабинету министров в течение следующего месяца.

С полным указом можно ознамиться по ссылке.

Новость обновляется