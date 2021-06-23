Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным
23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе телефонной беседы были рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.
В ходе обсуждения текущих вопросов двусторонней повестки дня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства.
Главы государств договорились о продолжении контактов на различных уровнях.
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