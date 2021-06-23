Президент Ильхам Алиев присвоил Ильясу Рзаеву высшее воинское звание генерал-майора юстиции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении полковнику юстиции Ильясу Рамиз оглу Рзаеву высшего воинского звания "генерал-майор юстиции".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.