https://news.day.az/officialchronicle/1355464.html Президент Ильхам Алиев присвоил Ильясу Рзаеву высшее воинское звание генерал-майора юстиции
Президент Ильхам Алиев присвоил Ильясу Рзаеву высшее воинское звание генерал-майора юстиции
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении полковнику юстиции Ильясу Рамиз оглу Рзаеву высшего воинского звания "генерал-майор юстиции".
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