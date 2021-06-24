Анару Мамедову присвоено высшее специальное звание генерал-майора полиции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении заведующему отделом по вопросам общей безопасности службы секретаря Совета безопасности Азербайджана Анару Магомед оглу Мамедову высшего специального звания генерал-майора полиции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.