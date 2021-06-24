https://news.day.az/officialchronicle/1355780.html Анару Мамедову присвоено высшее специальное звание генерал-майора полиции - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Анару Мамедову присвоено высшее специальное звание генерал-майора полиции - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении заведующему отделом по вопросам общей безопасности службы секретаря Совета безопасности Азербайджана Анару Магомед оглу Мамедову высшего специального звания генерал-майора полиции.
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