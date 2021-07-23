https://news.day.az/officialchronicle/1364200.html Керим Велиев назначен начальником Генштаба азербайджанской армии - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Керим Велиев назначен начальником Генштаба азербайджанской армии - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
23 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении генерал-лейтенанта Велиева Керима Тофиг оглу с должности заместителя министра обороны Азербайджана - начальника Главного управления личного состава, и назначении его первым заместителем министра обороны Азербайджана - начальником Генерального штаба азербайджанской армии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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