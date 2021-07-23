Керим Велиев назначен начальником Генштаба азербайджанской армии

23 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении генерал-лейтенанта Велиева Керима Тофиг оглу с должности заместителя министра обороны Азербайджана - начальника Главного управления личного состава, и назначении его первым заместителем министра обороны Азербайджана - начальником Генерального штаба азербайджанской армии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.