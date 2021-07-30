Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Исмаиллы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гаджихатамли - Гидейли - Кюрд Эльдарбейли в Исмаиллинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Гаджихатамли - Гидейли - Кюрд Эльдарбейли, соединяющей три населенных пункта с численностью населения четыре тысячи человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 5,6 миллиона манатов.

Минфину Азербайджана поручено обеспечить финансирование суммы, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.