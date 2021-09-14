Президент Ильхам Алиев: Мы будем предпринимать необходимые шаги по развитию каждого района

Мы будем предпринимать необходимые шаги по развитию каждого района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая во вторник в видеоформате Рафига Джалилова в связи с назначением главой Исполнительной власти Джалилабадского района и Рашада Тагиева в связи с назначением главой Исполнительной власти Шамкирского района.

"Конечно, мы будем предпринимать необходимые шаги по развитию каждого района. Завершение основных инфраструктурных проектов не означает, что мы прекратим оказывать эту финансовую и материальную поддержку. Нет, мы будем оказывать ее, но в целенаправленной форме, с условием соблюдения всех правил. Кроме того, арестованные главы исполнительной власти - речь идет не только о Джалилабадском и Шамкирском районах - грубо нарушали тендерные процедуры и в других районах. То есть, на тендерах, связанных с реализацией проектов, осуществляемых по государственной линии, государственных закупок, обычно побеждали компании, близкие к главе исполнительной власти или его заместителю. Почему? Потому что и здесь факты взяточничества и присвоения получали массовый характер, что наносит значительный ущерб государственному бюджету. Если бы не было фактов коррупции, взяточничества, то, посмотрите, насколько вырос бы наш государственный бюджет, насколько расширились бы наши возможности. Дополнительную прибыль, получаемую в результате проводимых сегодня реформ, мы направляем, в первую очередь, на улучшение уровня жизни людей. Идет девятый месяц года. Но благодаря прозрачности, реформам в государственном бюджете образовался профицит, значительную часть которого мы вновь направляем на социальную защиту людей", - отметил глава государства.