Президент Ильхам Алиев: В результате Первой Карабахской войны около 4 тысяч наших граждан пропали без вести. Армения должна представить нам информацию об их судьбе

В результате Первой Карабахской войны около 4 тысяч наших граждан пропали без вести. Армения должна представить нам информацию об их судьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в видеоформате.

"По имеющимся у нас достоверным данным, почти все они подверглись пыткам и были убиты, и вопреки международному гуманитарному праву похоронены армянской армией в массовых захоронениях. В апреле 2021 года в селе Башлыбель освобожденного от оккупации Кяльбаджарского района в массовом захоронении были обнаружены останки 12 гражданских лиц, убитых армянскими военными преступниками.

На основании международного права и Устава ООН Армения на государственном уровне должна понести ответственность за военную агрессию против Азербайджана и другие тяжкие преступления", - сказал Президент Ильхам Алиев.