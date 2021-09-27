Президент Ильхам Алиев: Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы

Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу в связи с Днем памяти.

"Ровно год назад Армения, совершив военную провокацию против Азербайджана, подвергла обстрелу наши боевые позиции и населенные пункты. В результате этого вероломного обстрела в первые часы погибли гражданские лица и военнослужащие. В ответ на это кровавое преступление Азербайджанская армия по моему приказу начала контрнаступательную операцию и одержала полную Победу во Второй Карабахской войне, продолжавшейся 44 дня. 2 декабря прошлого года моим Распоряжением 27 сентября было учреждено в Азербайджане как День памяти. Сегодня мы еще раз склоняем головы перед светлой памятью наших героев-шехидов, погибших во Второй Карабахской войне, да упокоит Аллах их души. Шехиды навсегда останутся в наших сердцах.

Сегодня также будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы. Этот вопрос также был решен моим Распоряжением в декабре прошлого года. В Баку, в одном из самых красивых мест нашего города, будет возведен грандиозный памятник в честь героев Второй Карабахской войны. Должен также сказать, что сегодня в 12 часов по всей стране будет объявлена минута молчания.

Вторая Карабахская война - наша славная история. Эта Победа навечно останется в истории. Вооруженные силы Азербайджана, уничтожив в течение 44 дней вражескую армию, восстановили территориальную целостность нашей страны. Я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией. Неоднократно говорил, что мы любой ценой вернем наши земли. Неоднократно говорил, что если враг не покинет наши земли по доброй воле, то мы выдворим их с наших земель, так и произошло. Мы не смирились с поражением в Первой Карабахской войне, собрались с силами, мобилизовали все силы, укрепили нашу армию, экономику страны, повысили авторитет страны и с честью выполнили свою историческую миссию. Мы изгнали врага с наших земель и восстановили справедливость, международное право. Мы восстановили наше национальное достоинство. Сегодня азербайджанский народ живет как победоносный народ. Сегодня Азербайджанское государство живет как государство-победитель. Отныне мы всегда будем жить как победоносный народ и государство-победитель", - отметил глава государства.