Президент Ильхам Алиев: В регионе никогда не будет прежней ситуации, это должны знать все

Окончание Второй Карабахской войны не означает, что регион вернется к своему прежнему состоянию. Прежней ситуации никогда не будет. Это должны знать все.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.