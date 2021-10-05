Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Эмомали Рахмоном

5 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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