https://news.day.az/officialchronicle/1387819.html Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Эмомали Рахмоном
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Эмомали Рахмоном
5 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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