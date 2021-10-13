На реконструкцию автодорог в Сабаильском районе Баку выделено 2,6 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ, связанных с реконструкцией автомобильных дорог на территории Сабаильского района города Баку", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бадамдар и Бибиэйбат Сабаильского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 2,6 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.