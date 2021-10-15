Президент Ильхам Алиев подписал закон "О Дне независимости"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал закон "О Дне независимости".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, 28 Мая объявляется Днем независимости, 18 октября - Днем восстановления независимости.

С полной версией документа можно ознакомиться по ссылке.

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