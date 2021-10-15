https://news.day.az/officialchronicle/1392288.html Президент Ильхам Алиев подписал закон "О Дне независимости"
Президент Ильхам Алиев подписал закон "О Дне независимости"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал закон "О Дне независимости".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, 28 Мая объявляется Днем независимости, 18 октября - Днем восстановления независимости.
С полной версией документа можно ознакомиться по ссылке.
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