https://news.day.az/officialchronicle/1394116.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в воинской части ГПС в Зангилане
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в воинской части ГПС в Зангилане
20 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Зангиланский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди ознакомились с условиями, созданными в комплексе воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) в Зангиланском районе.
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