https://news.day.az/officialchronicle/1394167.html Президент Ильхам Алиев: Мы постараемся начать переселять зангиланцев в Зангилан в конце этого года или в начале следующего
Президент Ильхам Алиев: Мы постараемся начать переселять зангиланцев в Зангилан в конце этого года или в начале следующего
Мы постараемся начать переселять зангиланцев в Зангилан в конце этого года или в начале следующего.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 октября на встрече с представителями общественности Зангиланского района.
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