https://news.day.az/officialchronicle/1394197.html Президент Ильхам Алиев: 20 октября останется вечным днем Победы как для жителей Зангилана, так и для всего нашего народа
Президент Ильхам Алиев: 20 октября останется вечным днем Победы как для жителей Зангилана, так и для всего нашего народа
20 октября останется вечным днем Победы как для жителей Зангилана, так и для всего нашего народа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 октября на встрече с представителями общественности Зангиланского района.
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