Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Джанали Акберова
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Джанали Акберова.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в некрологе говорится:
"Азербайджанская музыкальная культура понесла тяжелую утрату. 22 октября 2021 года на 82-м году жизни скончался видный представитель национального мугамного искусства, народный артист, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики Джанали Ханали оглу Акберов.
Джанали Акберов родился 10 марта 1940 года в селе Тюкевиля Лянкяранского района. После окончания средней школы он в 1956-1958 годах учился в Лянкяранском медицинском техникуме. Еще с раннего возраста проявлявший огромный интерес к музыке, Джанали Акберов в 1963-1968 годах обучался на отделении ханенде Бакинского музыкального училища имени Асафа Зейналлы, где охотно изучал тонкости мугама, являющегося богатой сокровищницей нашего культурно-духовного наследия. Большую роль в формировании его творческой личности здесь сыграли известные мастера искусства. В 1976-1982 годах Джанали Акберов получал образование в нынешнем Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.
Джанали Акберов, в 1963-1975 годах проработавший в Азербайджанской государственной филармонии, в 1976-2006 годах был солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, сыграв ведущие роли на оперной сцене, создал многочисленные запоминающиеся образы.
Джанали Акберов с 1992 года преподавал в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, долгие годы возглавлял кафедру мугамного искусства.
Обладавший широким голосовым диапазоном, Джанали Акберов достойно продолжал достижения национальной школы ханенде и внес вклад в сокровищницу азербайджанской музыкальной культуры. Верность творческим традициям предшественников и сохранение классического стиля исполнения мугама были главными принципами его деятельности на протяжении более шестидесяти лет. Среди жемчужин азербайджанского музыкального искусства в исполнении Джанали Акберова особое место занимают наши древние мугамы "Орта махур", "Чахаргях", "Аразбары", "Хейраты" и другие, многие теснифы и народные песни, а также созданные им партии в мугамных операх.
Во время гастролей по многим странам мира, как участник Дней азербайджанской культуры и международных музыкальных фестивалей Джанали Акберов успешно представлял нашу национальную культуру, своими выступлениями сумел заставить представителей различных народов мира полюбить нашу музыку. Плодотворная творческая деятельность мастера-ханенде, долгое время занимавшегося педагогической деятельностью, стала школой для формирования нового поколения молодых и талантливых исполнителей.
За заслуги в развитии национальной музыкальной культуры Джанали Акберов в 2000 году был удостоен одной из высших наград Азербайджанской Республики - ордена "Шохрат", в 2010 году - ордена "Шараф" и в 2020 году - ордена "Эмек" 1-й степени.
Память о видном ханенде, прекрасном педагоге, искреннем и отзывчивом человеке Джанали Акберове будет вечно жить в сердцах любителей искусства.
Аллах рехмет элясин!"
Некролог подписали Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Фарах Алиева, Анар Керимов, Эмин Амруллаев, Зейнаб Ханларова, Алибаба Мамедов, Ариф Бабаев, Сакина Исмаилова.
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