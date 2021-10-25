https://news.day.az/officialchronicle/1395406.html Президент Ильхам Алиев посетит Турцию с визитом
Президент Ильхам Алиев посетит Турцию с визитом
Ожидается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Турцию с визитом.
Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
"Президенты наших стран встретятся в третий раз за этот год завтра, 26 октября, в Карабахе, а в четвертый раз - 12 ноября в Стамбуле", - говорится в публикации.
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