Президент Ильхам Алиев: Спустя 27 лет мы положили конец оккупации и изгнали врага с нашей земли

Спустя 27 лет мы положили конец оккупации и изгнали врага с нашей земли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев 25 октября на встрече с представителями общественности Губадлинского района.

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