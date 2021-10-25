https://news.day.az/officialchronicle/1395603.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Губадлинского района
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Губадлинского района
25 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Губадлинский район.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства и Первая леди встретились с представителями общественности Губадлинского района.
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