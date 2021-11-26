https://news.day.az/officialchronicle/1408454.html В Сочи началась двусторонняя встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным
В Сочи началась двусторонняя встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным
26 ноября в Сочи началась двусторонняя встреча между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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