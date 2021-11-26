В Сочи началась двусторонняя встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным

26 ноября в Сочи началась двусторонняя встреча между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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