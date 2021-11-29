https://news.day.az/officialchronicle/1409582.html Назначены новые заместители министра молодежи и спорта Азербайджана
Назначены новые заместители министра молодежи и спорта Азербайджана
Назначены новые заместители министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гайыбова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Распоряжениями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 ноября 2021 года Интигам Вагиф оглу Бабаев и Исмаил Султан оглу Исмаилов освобождены от должности заместителя министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики.
Другими распоряжениями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 ноября 2021 года Индира Ниязи гызы Гаджиева и Мариана Василева Тотева назначены заместителями министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики.
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