Назначены новые заместители министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гайыбова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Распоряжениями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 ноября 2021 года Интигам Вагиф оглу Бабаев и Исмаил Султан оглу Исмаилов освобождены от должности заместителя министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

Другими распоряжениями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 ноября 2021 года Индира Ниязи гызы Гаджиева и Мариана Василева Тотева назначены заместителями министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики.