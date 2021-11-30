https://news.day.az/officialchronicle/1410089.html Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
30 ноября Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Турции выразил соболезнования главе государства в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета, пожелал членам семей погибших терпения и скорейшего выздоровления раненым.
Президент Азербайджана выразил благодарность Президенту Турции за соболезнования.
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