Президент Ильхам Алиев поздравил короля Таиланда
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Королю Таиланда Его величеству Махе Вачиралонгкорну Бодиндрадебайаварангкуну.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Королевства Таиланд.
Убежден, что двусторонние отношения между нашими странами и впредь будут развиваться в русле дружбы, наши связи в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения, будут расширяться.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Таиланда - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.
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