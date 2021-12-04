https://news.day.az/officialchronicle/1411762.html Президент Ильхам Алиев поздравил главу Финляндии
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Финляндии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Финляндской Республики - Днем независимости.
В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Финляндии постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.
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