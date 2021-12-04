Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции по посадке деревьев в рамках "Зеленого марафона"

4 декабря при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Абшеронском национальном парке состоялась заключительная акция по посадке деревьев в рамках Республиканского озеленительного марафона ("Зеленый марафон") 2021 года и велопробег в рамках проекта EU4Climate Программы развития ООН.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, министр оборонной промышленности, президент Федерации велосипедного порта Азербайджана Мадат Гулиев, а также представители Организации Объединенных Наций, Европейского Союза и Международной организации по миграции, послы Великобритании, Бельгии, Таджикистана, Болгарии, Греции и Израиля в Азербайджане и другие представители дипломатического корпуса.

В рамках мероприятия было посажено миллионное дерево "Зеленого марафона" 2021 года и тем самым была завершена кампания по посадке деревьев.

Отметим, что в рамках кампании "Зеленый марафон" весной и осенью этого года по всей стране прошли массовые посадки деревьев. В ходе совместных акций общественного объединения IDEA и Министерства экологии и природных ресурсов были посажены саженцы деревьев в соответствии с почвенно-климатическими условиями разных территорий, в том числе лоха, сосны, бука, кипариса, акации, клена, ясеня, ореха, дуба, каштана, оливкового деревьев и др.

Основная цель кампании по посадке деревьев - увеличить зеленые зоны нашей страны, поощрять посадку деревьев, внести вклад в охрану окружающей среды и просвещение о защите озеленения.

Региональный проект EU4Climate, финансируемый Европейским Союзом, направлен на поддержку интеграции и реализации целей устойчивости к климатическим изменениям и низкого уровня эмиссий в странах-партнерах в соответствии с Парижским соглашением. Проведенный в Абшеронском национальном парке велопробег, наряду с другими мероприятиями, был организован в рамках данного проекта по популяризации экологически чистого транспорта в нашей стране и празднованию Европейской недели мобильности.

Отметим, что экологическое мероприятие, организованное в Абшеронском национальном парке, поддерживает глобальные усилия по достижению целей по сокращению выбросов парниковых газов, поставленных на проведенной в Глазго в ноябре этого года 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН о климатических изменениях. В этой связи общественное объединение IDEA призывает всех выполнять возложенные обязанности, защищать окружающую среду, вносить вклад в расширение площади зеленых насаждений в то время, как мировое сообщество ведет борьбу по охране природы нашей планеты.