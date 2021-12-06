https://news.day.az/officialchronicle/1412307.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе №1 в Губе
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе №1 в Губе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 6 декабря совершили поездку в Губинский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе №1, построенной Фондом Гейдара Алиева в селе Биринджи Нугеди Губинского района.
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