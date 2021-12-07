https://news.day.az/officialchronicle/1412616.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Астраханской области России
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Астраханской области России
7 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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