https://news.day.az/officialchronicle/1457742.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, в отличие от Армении - многонациональная страна, и все этнические группы, проживающие здесь, живут в мире
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, в отличие от Армении - многонациональная страна, и все этнические группы, проживающие здесь, живут в мире
Азербайджан, в отличие от Армении - многонациональная страна, и все этнические группы, проживающие здесь, живут в мире.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 29 апреля в Баку с представителями зарубежных мозговых центров, принявших участие в международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" в Шуше.
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