https://news.day.az/officialchronicle/1464845.html Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня Независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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