https://news.day.az/officialchronicle/1465778.html Сопредседатели и члены правления Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Ильхама Алиева
Сопредседатели и члены правления Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Ильхама Алиева
Сопредседатели и члены правления Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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