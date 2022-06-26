Президент Ильхам Алиев побывал на строящейся малой гидроэлектростанции “Чираг-1” в Кяльбаджарском районе

26 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Гейгельский, Кяльбаджарский и Лачинский районы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства побывал на строящейся малой гидроэлектростанции "Чираг-1" в Кяльбаджарском районе.

Здесь глава государства был проинформирован об электростанциях, строящихся в настоящее время в районе в 5 местах.

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