В Азербайджане утвержден перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от НДС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость" и аннулировании указа Президента Азербайджана №1654 об утверждении "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость" от 2 ноября 2017 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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