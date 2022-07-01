https://news.day.az/officialchronicle/1475558.html В Азербайджане утвержден перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от НДС
В Азербайджане утвержден перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от НДС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость" и аннулировании указа Президента Азербайджана №1654 об утверждении "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость" от 2 ноября 2017 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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