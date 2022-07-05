Азербайджан утвердил соглашение с Израилем о сотрудничестве в сфере туризма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Израиль о сотрудничестве в сфере туризма".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с указом утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Израиль о сотрудничестве в сфере туризма", подписанное 30 марта 2022 года в городе Тель-Авив.

После вступления в силу соглашения, указанного в части 1 настоящего указа, Государственное агентство по туризму Азербайджана обеспечит реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление правительству Государства Израиль о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.