Президент Ильхам Алиев: Необходимо обеспечить вывод с нашей территории элементов незаконных армянских военных формирований

4 августа Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора Президент Ильхам Алиев отметил необходимость обеспечения вывода с нашей территории вооруженных сил Армении и элементов незаконных армянских военных формирований, которые продолжают присутствовать в Карабахском регионе Азербайджана. Однако армянская сторона все еще не обеспечила это, что, в свою очередь, является нарушением официальным Ереваном положений Заявления от 10 ноября 2020 года и невыполнением Арменией взятых на себя обязательств.