https://news.day.az/officialchronicle/1484753.html Президент Ильхам Алиев: Необходимо обеспечить вывод с нашей территории элементов незаконных армянских военных формирований
Президент Ильхам Алиев: Необходимо обеспечить вывод с нашей территории элементов незаконных армянских военных формирований
4 августа Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора Президент Ильхам Алиев отметил необходимость обеспечения вывода с нашей территории вооруженных сил Армении и элементов незаконных армянских военных формирований, которые продолжают присутствовать в Карабахском регионе Азербайджана. Однако армянская сторона все еще не обеспечила это, что, в свою очередь, является нарушением официальным Ереваном положений Заявления от 10 ноября 2020 года и невыполнением Арменией взятых на себя обязательств.
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